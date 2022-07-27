Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Dışişleri Bakanlığı, Afgoye ve Marka şehirlerinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somali’nin Afgoye ve Marka şehirlerinde bugün gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında resmi görevlilerin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı Somali
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