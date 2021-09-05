Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Akdeniz'de Suriye'den kaynaklı petrol kirliliği ile ilgili tarama çalışmaları hızla devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, hassas bir bölge olan Yumurtalık Karataş Bölgesi'ndeki lagün ve doğal sit alanını kontrol etmek için bölgeye intikal etti.

Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi de Çevlik Bölgesi'nden Suriye sınırına kadar olan alanı taradı.

Suriye sınırına kadar inen Seyit Onbaşı, kirlilik tespit etmedi. Bunun üzerine Seyit Onbaşı kuzey yönlü alan taramasına başladı.

[Suriye kaynaklı petrol sızıntısı. ]