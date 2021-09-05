Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıdan öne çıkanlar:

Bu yıl 1865 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir ayda 6'sı büyük 16'sı orta çaplı 22 operasyon düzenlendi.

1 Ocak 2021 itibarıyla 1865 terörist etkisiz hale getirildi.

23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 244 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'deki harekat alanlarına sızma girişiminde bulunan 105 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren toplam 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'taki terör operasyonları: Nokta atışı operasyonlar sürüyor

Güvenlik kaynakları: Terör örgütünün yerinde yok edilmesi ve sözde lider kadronun etkisiz hale getirilmesine yönelik nokta atışı operasyonlar sürüyor.

Hudut güvenliği: 68 bin 353 kişi engellendi.

Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 kişi yakalandı, 25 bin 186 kişi hududu geçmeden engellendi. 1 Ocak 2021 itibariyle 68 bin 353 kişi engellendi.

Afganistan'dan 1129 Türk vatandaşı tahliye edildi

Afganistan'dan 1129 Türk vatandaşının tahliyesi gerçekleştirildi. 25 Ağustos'ta başlayan tahliyeler 27 Ağustos'ta tamamlandı.

Hamid Karzai Havalimanı'nın durumu

Güvenlik kaynakları: Havalimanının açılması için teknik çalışmalar devam ediyor.

Afgan askeri öğrenciler

Güvenlik kaynakları: Daha önce eğitim için gelmiş Afgan askeri öğrencilerin durumu için çalışma sürüyor.

FETÖ ile mücadele: Bu yıl 3 bin 243 personel görevden çıkarıldı

15 Temmuz 2016'dan itibaren toplam 23 bin 931 personel ihraç edildi. 1425 personel hakkında idari işlem devam ediyor. Bu yıl 3 bin 243 personel görevden çıkarıldı.

Yunanistan gerilimi tırmandırmaya yönelik adım atıyor

Yunanistan Türkiye'nin barışçıl çözüm önerilerine karşı gerilimi tırmandırmaya yönelik adım atıyor.

Yunanistan bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi.

Türkiye Kıbrıs'ta eş haklara sahip iki devletli çözümden yana

Kıbrıs'ta Türkiye eş haklara sahip iki devletli çözümden yanadır. Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak.