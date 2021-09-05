Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R uçağı teslim alındı
Milli Savunma Bakanlığı, modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağının teslim alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağı teslim alındı.
Açıklamada, "Yeni özellikler kazandırılan uçağımız dönüş yolundayken Atlantik Okyanusu üzerinde uçağımızın pilotuna da yeni rütbesi takıldı. Rütbe alan personelimizi kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyoruz." denildi.
Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı. Yeni özellikler kazandırılan uçağımız dönüş yolundayken Atlantik Okyanusu üzerinde uçağımızın pilotuna da yeni rütbesi takıldı. Rütbe alan personelimizi kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyoruz. pic.twitter.com/ARc6xwIwtT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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