Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, TRT Haber'de

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ilk kez bir Türk televizyonuna konuk oluyor...

TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker, Şeybani ile Suriye'deki mevcut durumu ve Türkiye - Suriye ilişkilerini konuştu.

Eker'in, “Ankara temaslarınızla başlayalım. Sayın Bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiniz. Öncelikle kendisiyle yapmış olduğunuz görüşmeyi değerlendirmenizi rica edeceğim. Bunun haricinde Ayrıca bir parantez açarak yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikasını değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü kendisi hem yurt içinde hem yurt dışında bugüne kadar birçok eleştiriye maruz kalmasına rağmen Suriye'de zulümden kaçan milyonlarca insana kucak açtı. Türkiye'nin duruşu bu konuda çok netti Suriye'nin toprak bütünlüğünü her zaman savundu, istikrarını savundu. Kendisinin ifadesiyle Türkiye tarihin doğru tarafında durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusundaki duruşunu ve bu konuda sergilediği liderliği nasıl değerlendirirsiniz” sorusu üzerine Şeybani şunları söyledi.

"Sayın Erdoğan Türk halkı tarihte doğru yerde durdu ve insani değerlerin yanında durdu. Halkların iradesinin yanında oldu. Çünkü halklar sadece hürriyet ve onur istemekteydi. Türkiye farklı durumlarda etkilendi. Dolayısıyla hakların yanında yer alan kaybetmez.Türkiye bugün bu tutumundan dolayı zaten 2011 den bu yana tarihi mirasımız oldu. Artık bu miras geleceklere de etki edecek. Türkiye çevresini olumlu etkileyecektir. Biz biliyoruz, Türkiye bazı sıkıntılar yaşadı. Ancak Suriye’de yaşananlar, Suriye'nin kurtuluşu her iki halkında yararına olacaktır..."

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