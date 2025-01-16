2024'ün en sıcak ve en soğuk günü arasında 82 derecelik fark oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilerle 2024 yılında Türkiye’de ölçülen rekor hava değerlerini açıkladı.

2024 yılının en sıcak günü, 20 Haziran’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 47,8 derece ile yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık ise 12 Haziran’da Aydın’da 44,6 derece olarak kaydedildi.

Yılın en soğuk günü ise 29 Şubat'ta sıfırın altında 34,3 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri de sıfırın altında 31,3 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

En çok yağış Antalya'da

Günlük en yüksek yağış ise 13 Şubat’ta Antalya’nın Kepez ilçesinde metrekareye 297,7 kilogramla gerçekleşti. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise yine 13 Şubat’ta metrekareye 233,9 kilogramla Antalya’da görüldü.

Van'da kar kalınlığı 247 santimetre oldu

En yüksek kar kalınlığı Van’ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi’nde 6 Mart’ta 247 santimetre ile ölçüldü. İl merkezleri içinde ise en yüksek kar yüksekliği 30 Ocak’ta 132 santimetre ile Bitlis’te kaydedildi.

Rüzgarın en hızlı estiği gün Trabzon’da Çarşıbaşı Yoroz’da saatte 153,4 kilometre hızla 28 Aralık oldu. İl merkezlerinde en yüksek rüzgar ölçümü ise 24 Kasım’da Konya’da 88,9 kilometre saat hız olarak kayıtlara geçti.

En yüksek deniz suyu sıcaklığı Adana'da ölçüldü

2024 yılında deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos’ta Adana’nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu’nda 32,9 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 22 Ocak’ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu’nda 7 derece ile ölçüldü.