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Gündem
TRT Haber 24.09.2024 08:11

Suç örgütleri "Kuyu"ya düşürüldü: 160 gözaltı

58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen “Kuyu-28” operasyonlarında 160 şüpheli yakalandı.

Suç örgütleri "Kuyu"ya düşürüldü: 160 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Osmaniye olmak üzere toplam 58 ilde “Kuyu-28” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 160 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. 

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

 

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Ali Yerlikaya Dolandırıcılık
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