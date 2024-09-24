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Gündem
AA 24.09.2024 00:55

Bakan Bolat, ABD'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de birçok ülkeden iş dünyası temsilcileriyle görüştü.

Bakan Bolat, ABD'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bolat, X sosyal medya hesabından, ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, "New York'ta iki gündür devam eden ikili ve çok yönlü görüşmelerimiz kapsamında Amerikalı ve dünyanın birçok ülkesinden gelen iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek ülkemizin potansiyelini anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda ABD Ticaret Odası Başkanı Suzanne Clark ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, toplantıda Türkiye'deki yatırım ortamı ve olası fırsatların ele alındığını aktardı.

Bolat, "Farklı alanlarda önemli işbirliklerine sahip olan Türk ve Amerikalı şirketlerin bir araya gelerek işbirliği alanlarını çeşitlendirmesinin, iki ülke ticaret hacminin yukarı yönlü ivmelenmesine yapacağı etkinin olumlu olacağına inanıyoruz. Türkiye ve ABD arasında ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefine ulaşmamızda şirketlerimiz önemli bir rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, yatırımcılar için önemli bir çekim merkezi olmaya devam edecek"

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Ticaret Odası işbirliğiyle organize edilen yuvarlak masa toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de doğrudan yatırım fırsatlarını ve işbirliği olanaklarını anlattığını bildiren Bolat, Türkiye'nin, küresel ticaretin dönüşüm geçirdiği bir süreçte sahip olduğu üretim kabiliyeti, küresel pazarla kurduğu güçlü ağı, iş gücü potansiyeli ve tedarik kanallarıyla bir ihracat üssü olarak öne çıktığını vurguladı.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak, dijital ve yeşil dönüşüm sürecindeki yol haritaları ve uyguladıkları yenilikçi politikalarla Türkiye'nin bu potansiyelini yatırımcılar için daha da avantajlı hale getirmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Türkiye, ticari ve ekonomik alanda attığı kararlı adımlarla bugün olduğu gibi gelecekte de yatırımcılar ve uluslararası şirketler için önemli bir çekim merkezi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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ABD Ömer Bolat
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