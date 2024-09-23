Parçalı Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.09.2024 22:19

Ali Yerlikaya Yunan Bakan ile görüştü: Yunan Sahil Güvenlik botları Türk karasularını ihlal etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefonda görüştüğü Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'e Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti.

Ali Yerlikaya Yunan Bakan ile görüştü: Yunan Sahil Güvenlik botları Türk karasularını ihlal etti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ali Yerlikaya ve Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı dile getiren Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yunan Bakan, inceleme başlatıldığını söyledi

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides de iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönünün bulunmadığını ifade ederek, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağının altını çizdi.

Bakan Stylianides, konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini söyledi.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Sahil Güvenlik Yunanistan
Sıradaki Haber
Hakan Fidan: BM gereken liderliği gösteremiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:25
Irak'tan Lübnan'a havadan ve karadan insani yardım
22:28
İran Cumhurbaşkanından şartlı "nükleer anlaşmaya dönmeye hazırız" mesajı
22:19
Katil İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği saldırıda aynı aileden 9 kişi öldü
21:26
Ürdün, Beyrut'a uçuşları "bir sonraki duyuruya kadar" askıya aldı
21:24
BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki
21:22
ABD, Orta Doğu'da artan gerginlik üzerine bölgeye ek asker gönderiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sözü New York sokaklarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sözü New York sokaklarında
FOTO FOKUS
Türkiye'nin uluslararası yatırımdaki önemi Times Meydanı'nda vurgulandı
Türkiye'nin uluslararası yatırımdaki önemi Times Meydanı'nda vurgulandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ