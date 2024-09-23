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Gündem
TRT Haber 23.09.2024 19:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki yoğun diplomasi trafiğini Türkevi'nde sürdürüyor. Erdoğan, ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM)  Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde programlarına devam ediyor. Erdoğan, New York'taki temaslarını ve görüşmelerini Türkevi'nde yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de bir soykırıma imza attığını, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail’e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesinde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu, Türkiye’nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini belirti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Khan'a "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını verdi

Khan'a, Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" (The Evidence) ve "Tanık" kitaplarını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Velihat Prensi Sabah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt’in ekonomiden savunma sanayiine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarının bölge için bir tehdit teşkil ettiğini, İsrail’in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın gayretlerini artırmasının son derece önemli olduğunu, İsrail’in er ya da geç işlediği suçların hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi. 

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