Parçalı Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 23.09.2024 21:16

Hakan Fidan: BM gereken liderliği gösteremiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Birleşmiş Milletler, insanlığa karşı baskının giderek arttığı bu dönemde gereken liderliği gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Hakan Fidan: BM gereken liderliği gösteremiyor
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Geleceğin Zirvesi"ne hitap etti.

Uluslararası toplum ve BM'nin "tarihi bir sınavdan" geçtiğini kaydeden Fidan, kriz ve ihtilaflara çözüm bulma kabiliyetinin azaldığını belirtti.

Fidan, küresel eşitsizlik ve adaletsizliğin arttığını ve bunların İslam düşmanlığı ile yabancı düşmanlığı için zemin hazırladığına işaret etti.

"BM liderlik göstermiyor"

"BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor." diyen Fidan, bu yapının daha kapsayıcı ve çok taraflı olması gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "BM'de ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı reforma ihtiyaç var." dedi.

 

"Dünya 5'ten büyüktür." diyen Fidan BM'de karar alma mekanizmalarının daha demokratik hale getirilmesi ve kutuplaşmayı engelleyecek araçların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, "Uluslararası barış ve güvenlik sınırlı sayıda ülkeden oluşan 'imtiyazlı bir gruba' bırakılamaz." vurgusunda bulundu.

 "Dijital Sözleşme"

Uluslararası finansal mimaride de reform yapılması gerektiğinin altını çizen Fidan, ancak bu şekilde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Fidan, Türkiye'nin her platformda bu hedeflerin gerçekleşmesi için çaba sarf etmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Aynı zamanda yeni teknolojiler ve yapay zekaya adapte olmak için yeni yollar keşfetmeye devam edildiğini belirten Fidan, bu çerçevede kabul edilen "Dijital Sözleşme"yi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Fidan, uluslararası toplumun Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı BM Teknoloji Bankası'na da desteğini artırmasını beklediğini söyledi.

"Bugünkü zirvenin başarısı çok taraflı sistemi yeniden inşa etmek için olan kararlılığımızı teyit edecek." değerlendirmesinde bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, kabul edilen "Geleceğin Paktı"nın da ortak dünya vizyonu için yükümlülükleri şekillendireceğini kaydetti.

ETİKETLER
ABD Birleşmiş Milletler Hakan Fidan Son Dakika
Sıradaki Haber
Dışişleri: İsrail tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni aşamasında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:25
Irak'tan Lübnan'a havadan ve karadan insani yardım
22:28
İran Cumhurbaşkanından şartlı "nükleer anlaşmaya dönmeye hazırız" mesajı
22:23
Ali Yerlikaya Yunan Bakan ile görüştü: Yunan Sahil Güvenlik botları Türk karasularını ihlal etti
22:19
Katil İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği saldırıda aynı aileden 9 kişi öldü
21:26
Ürdün, Beyrut'a uçuşları "bir sonraki duyuruya kadar" askıya aldı
21:24
BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sözü New York sokaklarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sözü New York sokaklarında
FOTO FOKUS
Türkiye'nin uluslararası yatırımdaki önemi Times Meydanı'nda vurgulandı
Türkiye'nin uluslararası yatırımdaki önemi Times Meydanı'nda vurgulandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ