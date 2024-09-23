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TRT Haber 23.09.2024 20:51

Dışişleri: İsrail tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni aşamasında

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında "İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler" açıklamasını yaptı.

Dışişleri: İsrail tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni aşamasında

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır" denildi.

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"İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler" vurgusu yapılan açıklamada, BMGK'ya işaret edildi:

"Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır."

 


 

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