Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürü Fatih Sevgen, yeni kurulan şubenin görev alanı ve faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sevgen, 2010'dan itibaren, "daire başkanlığı" bünyesinde "büro amirliği" düzeyinde yürütülen suç gelirlerine yönelik faaliyetlerin, gelişen teknoloji de göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla şube müdürlüğü çatısı altında yürütülmesine karar verildiğini aktardı.

Düzenlemenin ardından 81 ildeki emniyet müdürlükleri bünyesinde de Suç Gelirleriyle Mücadele Büro amirlikleri kurulduğunu anlatan Sevgen, illerle koordineli çalışmalar yürüttüklerini, böylece kurumlar üzerindeki etkilerinin arttığını kaydetti.

Mahkeme kararıyla suç gelirinin tamamına el konuyor

Sevgen, suç ve suçluyla mücadelede klasik yöntemlerin zaman zaman yetersiz kalabildiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Suç gelirleriyle mücadelede dikkat ettiğimiz en önemli hususlardan birisi de kişinin yakalanıp adli mercilere intikal etmesi. Suçlu cezaevine girmiş bile olsa suçtan dolayı elde ettiği kazanımlarla farklı bir suç ya da ikinci ve üçüncü şahıslar tarafından bu suçu devam ettirme olasılığı olabiliyor. Ya da dışarı çıktıktan sonra hayatını idame ettirebileceği, farklı suç alanlarına kayabileceği elinde finansal bir güç bulundurabiliyor. Biz bu finansal güce mahkeme kararıyla tamamen el koyarak, öncelikle bu suçtan mağdur olan vatandaşların mağduriyetini gideriyor sonra da bu kişilerin tekrar suç işlemesini önlemek için çalışıyoruz."

Eğitime daha fazla ağırlık verilmeye başlandı

Sokakta işlenen suçların yüzde 92'sinin Asayiş Daire Başkanlığı alanına girdiğini belirten Sevgen, hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş ve oto hırsızlığı gibi konulardaki suç gelirleriyle mücadelelerini, adli merciler ve MASAK ile ortak çalışmalarla yürüttüklerini söyledi.

Sevgen, şube müdürlüğü kurulmasıyla personel sayısının artırıldığını ve eğitime daha fazla ağırlık vermeye başladıklarını belirterek, "Suç gelirleriyle mücadele, klasik polisliğin ötesinde daha fazla bilgi ve becerileri haiz olmayı gerektiriyor" diye konuştu.

Yılda iki kez düzenledikleri eğitim faaliyetlerinin, bir kısmı diğer kurumlardan, konusunda uzman isimlerce verildiğini kaydeden Sevgen, bu şekilde suç geliriyle mücadeleyi daha etkin sürdürdüklerini belirtti.