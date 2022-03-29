Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de görülen mayınlara karşı tedbiri elden bırakmıyor.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine bağlı mayın avlama gemileri ve deniz karakol uçaklarıyla Batı Karadeniz'in İstanbul Boğazı'na uzanan kısmında mayın arama çalışmaları yürütülüyor.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz’de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor."