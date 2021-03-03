Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine karşı, güvenlik korucularının da desteğiyle çalışmalarını yürütüyor.

Olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK’ya şubat ayında da ağır darbe vurdu.

Şubat ayında yurt içi ve dışında, hava ve kara operasyonlarıyla 126 terörist etkisiz hale getirildi.

İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 31’e yükseldi

Birçok ilde PKK ve örgütün gençlik yapılanması için başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 487 kişiden 80’i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terör örgütü PKK/KCK mensubu sayısı da 27 Şubat itibarıyla 31’e yükseldi.

Yurt genelinde “Eren Operasyonları” sürüyor

İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos 2017’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün adını verdiği “Eren Operasyonları”na ocak ayında başlamıştı.

Şubat ayında Bitlis, Siirt, Tunceli, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Hakkari ve Şırnak’ta yeni operasyonlar başlatıldı.

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride yer alan sözde Amanos saha sorumlusu “Bedrettin Bedirhan” kod adlı İbrahim Şengül, 3 Şubat’ta etkisiz hale getirildi.

Terörist Şengül’ün 23 Mart 1997’de Hatay’da izne gelen jandarma eri ile 3 vatandaşın şehit edildiği ve 2 güvenlik korucusunun yaralandığı, 26 Mart 2004’te Hatay’da bir elektrik trafosunun patlayıcı maddelerle tuzaklanması sonucu bir jandarma erinin yaralandığı, bir TEDAŞ görevlisinin katledildiği ve 13 Haziran 2004’te Hatay’da kırsal alanda yol yapım çalışması bölgesinde görevli 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıların faili olduğu öğrenildi.

PKK/KCK’nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım da 10 Şubat’ta MİT operasyonuyla Irak’ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye’ye getirildi.