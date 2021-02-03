Amanos dağlarında 17 Ekim 2020'de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyona Jandarma SİHA, Emniyet Genel Müdürlüğü PİHA’sı ve Hava Kuvvetleri destekli, JÖH ve komando birlikleri katılmıştı.

Yapılan DNA incelenmesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristlerden birinin, 28 yıldır terör örgütünde faaliyet gösteren ve Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman bölgesinde pek çok eyleme bizzat katılan ve eylem talimatlarını veren, Sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül isimli terörist olduğu belirlendi.

50 arama kaydı bulunuyordu

Terörist, terörden arananlarda 10 milyon TL’ye kadar ödülle “kırmızı” kategoride yer alıyor ve terör suçları kapsamında hakkında 50 arama kaydı bulunuyordu.

Teröristin katıldığı eylemler şöyle:

- 23 Mart 1997'de Hatay'ın Erzin ilçesi Yoncadüzü köyünde Kahramanmaraş'ın Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan izine gelen 1 jandarma eri ile 3 sivilin şehit edildiği, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı saldırının faili.

- 26 Mart 2004'te Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan bir elektrik trafosunun patlayıcı maddelerle tuzaklanması sonucu 1 jandarma erinin yaralandığı, 1 TEDAŞ görevlisinin öldüğü saldırıyı gerçekleştirdi.

- 13 Haziran 2004'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında yol yapım çalışması bölgesinde görevli 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırının faili.

- Teröristin ayrıca çok sayıda gasp, yağma, araç yakma, mala zarar verme, alıkoyma, tehdit gibi terör amaçlı eylemlerin planlayıcısı ve faili olduğu tespit edildi.

"Kahramanlarımızı tebrik ediyoruz"

Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından duyurdu. Soylu, "Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri kırmızı kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül... Kahramanlarımızı tebrik ediyoruz" paylaşımını yaptı.