TRT'nin yeni mezunlara yönelik istihdam projesi “TRT Yetenek” ilk defa 2020 yılında gerçekleştirildi. Programın ikincisi bu yıl düzenlenecek.

Geçen yılki programa 44 bin 185 kişi başvurdu. 272 gence iş teklifi yapıldı, 266 genç ise TRT ailesine katıldı.

TRT Yetenek, üniversitelerin lisans bölümlerinden 2020-2021 akademik yılında mezun olacak öğrencileri, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla lisans mezuniyetini elde edenleri ve medya sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen yetenekleri kapsıyor.

Başvurular 29 Ocak-12 Mart arasında alınacak

TRT Yetenek 2021 başvuruları, 29 Ocak-12 Mart tarihleri arasında alınacak.

Toplamda 200 genç yetenek TRT'nin "TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ve Dijital İçerik" olmak üzere 7 farklı alanında istihdam edilecek.

Bu alanlarla ilgili detaylı bilgilere web sitesi üzerinden erişilebilecek.

TRT Yetenek Web Sitesi için tıklayınız

Adaylar 7 aşamalı değerlendirme sürecine katılacak

Başvurular "kariyer.trt.net.tr/yetenek" adresi üzerinden online olarak yapılacak.

Adaylar başvurularının ardından 7 aşamalı değerlendirme sürecine katılacak.

Değerlendirme süreci, Genel Yetenek ve Yabancı Dil Sınavı, Video Proje Sınavı, Grup Vaka Sınavı, Kişilik Envanteri, İK Mülakatı, Birim Mülakatı’ndan oluşuyor.

Değerlendirme sürecinde Grup Vaka Sınavı aşamasına kadarki tüm adımlar online şekilde yapılacak. Koronavirüs tehdidinden izole bir şekilde tüm adaylar TRT Yetenek’e katılabilecek.

Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra TRT Yetenek sitesinde yer alan giriş kısmından başvuru bilgilerine erişebiliyor ve sürecini online takip edebiliyor.