Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 12:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Raab ile görüş
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.
Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg'le de telefon görüşmesi yaptı.
Bakanı Çavuşoğlu, yeni atanan Moğol mevkidaşını tebrik etti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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