Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni Anayasa için harekete geçebiliriz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa vurgusunun herkes için heyecan verici bir müjde olduğunu Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

"Yeni anayasayı hep birlikte inşa edeceğiz"

Bakan Gül, bugün Gaziantep'te düzenlenen AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde yeni anayasayla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak. Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız."



