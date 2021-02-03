CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.

Celal Çelik, hazırlanan iddianameyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İddianamede, "El yazısı ile yazılmış açıklamalarda müştekiye hakaret ve tehdit ettiği, şüphelinin üzerine atılı suçları gerçekleştirdiği anlaşıldı" denildi.