Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı.
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.
Celal Çelik, hazırlanan iddianameyi sosyal medya hesabından paylaştı.
İddianamede, "El yazısı ile yazılmış açıklamalarda müştekiye hakaret ve tehdit ettiği, şüphelinin üzerine atılı suçları gerçekleştirdiği anlaşıldı" denildi.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu
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