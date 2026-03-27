STRATCOM Zirvesi başladı

İstanbul'da bugün başlayan ve yarın devam edecek olan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM), 37 ülke ve 5 uluslararası kuruluştan 159 üst düzey isim katılıyor.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere, yabancı ülkelerden 9 bakan, 2 uluslararası kuruluş genel sekreteri ve farklı ülkelerden çok sayıda milletvekili de iştirak ediyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zirve'nin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptı.

Zirve'nin ilk gününde Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ve Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Kanat Zhumabayeviç Iskakov, küresel düzenin yeni çerçevesini stratejik iletişim perspektifinden ele alınıyor.

Uzun süre Orta Doğu'da diplomat olarak görev yapan ABD'li eski Büyükelçi Robert Ford, Venedik Kulübü Kurucusu Vincenzo Le Voci, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in konuşmacı olduğu oturumda, uluslararası sistemde yaşanan meşruiyet krizi ve güven bunalımı ele alınıyor.

Türkiye'nin uluslararası krizlerdeki arabulucu rolü

Türkiye'nin uluslararası krizlerdeki arabulucu rolü de Zirve'de tartışılacak önemli konulardan biri olacak.

Başkanlığını Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse'nin yapacağı oturumda, kriz zamanlarında lider diplomasisinin ve arabuluculuğun önemi ele alınacak ve bu bağlamda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası krizlerde üstlendiği arabulucu rolüne vurgu yapılacak.

Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli gazeteci Tawakkol Karman, medya ve sivil toplum perspektifinden çatışma bölgelerindeki vicdan ve adalet mücadelesini anlatacak.

Zirve'nin ikinci gününün açılışını Dışişleri Bakanı Fidan yapacak. Zirve'nin ikinci gününde Orta Doğu'daki savaş, alanında uzman isimlerle masaya yatırılacak.

Bölgesel savaşları yakından izleyen ABD merkezli Crisis Group adlı kuruluşun İran Projesi Direktörü Ali Vaez, Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, SETA Dış Politika Direktörü Murat Yeşiltaş, ABD merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar (CSIS) Küresel Güvenlik ve Jeostrateji Kürsüsü Başkanı John Alterman, İran ve ABD ile İsrail arasında yaşanan çatışmaları değerlendirecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Zirve'nin ikinci gününde iletişimde yeni paradigmanın bilgi, güç ve anlatı gibi parametreleri üzerine konuşma yapacak.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise bölgesel ve küresel krizlerin ortasında geleceğin güvenlik mimarisi ve Türk savunma sanayisinin rolü üzerine konuşacak.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen STRATCOM Zirvesi'nde, 43 yabancı ve 35 Türk konuşmacı olmak üzere 78 konuşmacının yer alması bekleniyor.

STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamında paneller düzenleniyor

STRATCOM 2026 kapsamında "Küresel Düzende Yeni Çerçeve: Stratejik İletişim Perspektifi" ve "Arabuluculuk Sürecinde Aktörler ve Lider Diplomasisi" başlıklı paneller düzenlendi.

TRT World'den Alican Ayanlar moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile Kazakistan Kültür ve Enformasyon Birinci Bakan Yardımcısı Kanat Iskakov konuşmacı olarak katıldı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türkler açısından eski dünya düzeninin çöktüğünü belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesinin Kıbrıslı Rumları ödüllendirip Kıbrıslı Türkleri cezalandırdığını söyledi.

Dezenformasyonun Kıbrıslı Türklerin halen mücadele ettiği en büyük sorunlardan olduğuna dikkati çeken ​​​​​​​Ertuğruloğlu, "KKTC'nin tanınmaması da bunun sebebi." dedi.

​​​​​​​Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türkler olarak uluslararası toplum tarafından bir tür "uluslararası yasa dışı oluşum" gibi hedef alındıklarını belirterek, Türkiye'nin zorluklarla mücadele konusunda ülkesine yaptığı yardımlara değindi.

Adaletsizliğe karşı çıkacaklarının altını çizen ​​​​​​​Ertuğruloğlu, "Çok şanslıyız, ana vatanımız Türkiye bizim yanımızda." diye konuştu.

Esed rejiminin dezenformasyon yatırımları

Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa da ülkesinin başından dezenformasyon konusunda çok şey geçtiğini söyledi.

Devrik Beşşar Esed rejiminin dezenformasyona yatırım yaptığını ve propaganda amacıyla kullandığına dikkati çeken Mustafa, ülkedeki iç savaş sürecinde bunun devam ettiğini dile getirdi.

Mustafa, Suriye halkının ve diasporasının dezenformasyona karşı savaştığına işaret ederek, son dönemlerde ülkesindeki medyanın yeniden yapılandırılmasına yönelik çabaları anlattı.

Medya sektörünü yeniden tesis edebildiklerini dile getiren Mustafa, televizyon, radyo ve internet sitelerinin bunun örnekleri olduğunu söyledi.

Mustafa, 15'ten fazla çalıştaya birçok gazeteci ve sivil toplum temsilcisinin katıldığını, amaçlarının profesyonellik ve nesnelliği korumak olduğunu söyledi.

Dezenformasyonla mücadelenin kolay olmadığına, farkındalık yaratılmasının önemine dikkati çeken Mustafa, Suriye krizi sırasında bölgesel medyanın önemli rol oynadığının altını çizdi.

Bangladeş de dezenformasyondan muzdarip

Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Swapon da ülkesinin yoğun nüfusa sahip bulunduğunu, bu nedenle dezenformasyondan muzdarip olduklarını belirtti.

Bangladeş'in sistematik manipülasyona maruz kaldığını söyleyen Swapon, manipülasyonla mücadele konusunda gelişmiş ülkeleri takip ettiklerini dile getirdi.

Swapon, manipülasyonun bütün insanlığın sorunu olduğunu ve tam olarak çözülemediğini vurguladı.

Bangladeş halkının doğru bilgi ve hakikate erişmek istediğine dikkati çeken Swapon, STRATCOM zirvesinin bu hususta çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Birinci Bakan Yardımcısı Iskakov da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a teşekkür ederek, STRATCOM'da ciddi bir küresel diyaloğun olduğunun ve bunun uluslararası işbirliğine zemin hazırladığının altını çizdi.

STRATCOM'un bu yılki temasının dünyadaki mevcut durumu yansıttığına işaret eden Iskakov, yalnızca izole krizler değil daha derin süreçlerle karşı karşıya olunduğu uyarısını yaptı.

Iskakov, yerleşik kuralların aşındığını, devletler arası güvenin azaldığını ve uluslararası ilişkilerde gerilimlerin arttığını belirterek, stratejik iletişimin yalnızca destekleyici araç değil aynı zamanda ulusal güvenliğin bağımsız unsuru haline geldiğini vurguladı.

Kazakistan'ın uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve diyaloğu desteklediği mesajını veren Iskakov, zirvenin özellikle küresel istikrar noktasında yeni yaklaşımların geliştirilmesi, profesyonel iletişim ortamlarının iyileştirilmesi, daha adil, güvenli ve öngörülebilir dünyanın inşasına katkı sağlayacağını anlattı.

Panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Arabuluculuk Sürecinde Aktörler ve Lider Diplomasisi paneli düzenlendi

STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamında gerçekleştirilen "Arabuluculuk Sürecinde Aktörler ve Lider Diplomasisi" panelinin moderatörlüğünü Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse yaptı.

Raev, Türk coğrafyasının özel bir coğrafya olduğunu ve ülkelerin sadece komşu olmadığını, aynı zamanda ortak kültür, dil ve tarihi paylaştığına işaret ederek, Türk devletleri arasındaki lider diplomasisinin bu temelden güç aldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletine mensup toplumlara pozitif yaklaşımını ve Hataylı depremzedelerin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Özbekistan'da misafir edilmesini örnek gösteren Raev, "Bu kardeşliğin diplomasiye yansımasıdır." dedi.

TÜRKSOY'un Türk toplumlarını birbirine yaklaştırdığının altını çizen Raev, kurdukları görünmez köprülerin "liderlerin en güçlü dayanağı" olduğunu kaydetti.

Raev, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bugün bölgesel istikrar açısından stratejik bir aktör." ifadesini kullanarak, üye ülkeler arasındaki diyaloğun sürdürülmesi, ortak hareket kapasitesinin geliştirilmesi ve kültürel bağların güçlendirilmesi gerektiğine değindi.

Kadınların barış süreçlerindeki rolü

Hodgson, dünya genelinde birçok çatışmanın devam ettiğine ve kadınların çatışma alanlarına çok yakın bölgelerde yaşadığına dikkati çekerek, "Bugün bir kadın olmak, bir asker olmak kadar zor." diye konuştu.

Barışın daha kalıcı olması için kadınların barış anlaşmalarına dahil edilmesinin önemine değinen Hodgson, mevcut istatistiklere göre kadınların müzakereler ve barış anlaşmalarına katılımının düşük seviyede olduğunu söyledi.

Hodgson, "Kadınlar, barış sürecine dahil edilmedikçe tehlike altında yaşamaya devam edecekler." ifadesini kullandı.

"Barış savaşlarla elde edilen bir kavram değil"

Sedky de Mısır'ın bulunduğu bölgede son 100 yılda birçok savaş yaşandığını anımsatarak, "Barış savaşlarla elde edilen bir kavram değil, her iki taraf da savaşta kaybediyor." dedi.

Savaşlar neticesinde can kayıplarının yanı sıra ekonomik ve finansal kayıpların da yaşandığına işaret eden Sedky, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sadece savaşın taraflarını değil, aynı zamanda küresel düzeni etkilediğini söyledi.

Sedky, savaşa karşı eyleme geçilmediği takdirde savaşın etkilerinin bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayıp Avrupa ülkelerini de yıllarca etkileyeceğini dile getirerek, uluslararası toplumu savaşa karşı harekete geçmeye davet etti.

Mısır, Türkiye, Katar ve Pakistan'ın savaş sürecindeki arabulucu rolüne övgüde bulunan Sedky, savaşın ekonomi, kalkınma ve enerji tedariği açısından Rusya ile Çin'i tehdit etmesi durumunda bu ülkelerin de duruma müdahale edebileceği uyarısında bulundu.

RTÜK, zirve kapsamında panel düzenleyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, dijital ekosistemin geleneksel medya düzeninin sınırlarını ortadan kaldırdığı ve ulusal kamuoyunu küresel bir etkileşim alanına dönüştürdüğü belirtildi.

Bu yeni yapının ülkeler arasında yalnızca bilgi akışını değil, aynı zamanda sorumluluk paylaşımını da zorunlu kıldığı vurgulanan açıklamada, "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2026 (Stratcom Summit'26) kapsamında 'Dijital Ekosisteminde Küresel Kamuoyunun Dönüşümü' konulu panelde RTÜK'ün küresel düzenleyici ağlarda oynadığı ileri önleyici ve insan odaklı diplomatik aktif rolü ile uluslararası işbirliklerini konuşacağız." denildi.