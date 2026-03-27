Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.03.2026 15:22

Dubai'den Gürcistan'a kaçakçılık Trabzon'da durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trabzon Limanı'nda, aralarında aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı gibi yaban hayvanı trofelerinin yer aldığı 19 kargoya el konulduğunu bildirdi.

Dubai'den Gürcistan'a kaçakçılık Trabzon'da durduruldu

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yaban hayatı kaçakçılığına müsamaha gösterilmediği belirtildi.

Trabzon Limanı'nda yapılan kontrollerde, Dubai'den Gürcistan'a gönderilmek istenen kargolarda çok sayıda yaban hayvanı trofesi tespit edildiği aktarılan paylaşımda, "Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı başta olmak üzere, 19 kargoya el koydu." ifadesi kullanıldı.

Dubai'den Gürcistan'a kaçakçılık Trabzon'da durduruldu

ETİKETLER
Gümrük Muhafaza Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye'nin yollarında yeni milat: K-AUS devrede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
İran basını: ABD-İsrail'in İran'ın Kum kentindeki dünkü saldırılarında can kaybı 18'e yükseldi
15:35
Aydın'da 2 göçmen kaçakçısı ile 101 düzensiz göçmen yakalandı
15:28
Irak Petrol Bakanlığı: Savaş nedeniyle petrol faaliyetleri büyük ölçüde durdu
15:18
BAE: İran'dan füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi
15:18
Fahiş fiyat denetimleri sürüyor: Bibere fahiş fiyat uygulayan markete 1,8 milyon lira ceza
14:56
Ordu'da gastronomi festivali düzenlenecek
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
FOTO FOKUS
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ