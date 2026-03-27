Dubai'den Gürcistan'a kaçakçılık Trabzon'da durduruldu

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yaban hayatı kaçakçılığına müsamaha gösterilmediği belirtildi.

Trabzon Limanı'nda yapılan kontrollerde, Dubai'den Gürcistan'a gönderilmek istenen kargolarda çok sayıda yaban hayvanı trofesi tespit edildiği aktarılan paylaşımda, "Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı başta olmak üzere, 19 kargoya el koydu." ifadesi kullanıldı.