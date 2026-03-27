AA 27.03.2026 14:41

Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargının daha hızlanması, özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz" dedi.

Programı kapsamında Düzce'ye giden Bakan Gürlek, Valiliği ziyaret etti.

Gürlek'i, Vali Mehmet Makas, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, kent protokolü ve valilik personeli karşıladı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Gürlek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürlek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Düzce'nin Batı Karadeniz ile Marmara arasında, yeşille mavinin buluştuğu köprü olduğunu söyledi.

Ziyaretine değinen Gürlek, "Düzce'de özellikle adli anlamda hakim ve savcı arkadaşlarımızı ziyaret etmek, Çilimli Cezaevini ziyaret etmek ve yerinde eksiklikleri görmek ve arkadaşlarımızla istişare etmek için ziyaret yaptık. Bakan olduktan sonra Düzce benim üçüncü ziyaretim. Özellikle depremden sonra Düzce'de Adalet Sarayımız yeni, güncel ve teknolojiye uygun, yaşanılabilir inşa edildi. Bunu da yerinde inceleyeceğiz." diye konuştu.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Türkiye Yüzyılı'nın adaletin yüzyılı olacağını söylediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda da zaman zaman 12. Yargı Paketiyle ilgili bazı düzenlemeleri açıklıyorum. Bu ziyaretlerimizin amacı; sahada bizzat gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek. Burada hakim ve savcı arkadaşlarımızı, daha sonra baro ziyaretimiz de olacak. Barodaki avukat arkadaşlarımızla istişare ederek, yargının daha hızlanması, özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz. Bu ziyaretimiz de inşallah faydalı olacak."

Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
