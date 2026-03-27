Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savaşın hiç kimseye faydası yok. Adil bir barış ise herkes için faydalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uluslararası Sistemde Kırılma: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (STRATCOM) açılış konuşmasını yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin İsrail-ABD ve İran arasında yaşanan saldırılara ilişkin yapılan açıklamalar ve gelinen son durum hakkında düşüncülerini sorması üzerine Yılmaz, son dönemde verilen mesajların sevindirici olduğunu, Türkiye olarak sorunların müzakereyle, diplomasiyle çözülmesi gerektiğini söylediklerini kaydetti.

Yılmaz, bölgede savaş ve çatışmanın başlamaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile diğer kurumların büyük çaba sarf ettiklerini, buna rağmen savaşın başladığını ifade ederek, "Savaşın ne kadar büyük maliyetler ürettiğini de hep birlikte görüyoruz. Bombalanan okullar, çocukların can kaybından tutun da ekonomik, çevresel maliyetlere varıncaya kadar. Bu sadece bölgemizi de etkilemekle kalmadı, tüm dünyayı, küresel ekonomiyi etkileyecek boyutlara ulaştı. Enerji fiyatları, lojistik, arz tedarik sistemlerindeki kırılmalar, turizm, bütün bunlar maalesef birçok boyutuyla küresel ekonomiyi etkiler hale geldi yaşadığımız süreç" diye konuştu.

"Her zaman diplomasinin, müzakerenin kazanması için ne gerekiyorsa katkı vermeye devam edeceğiz"

Son dönemlerdeki olumlu mesajların sonuç üretmesini temenni ettiklerini ancak belirsizliklerin devam ettiğini, henüz tam net şekilde konuşabilecek durumda olmadıklarını vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz savaştan önce nasıl savaşı engellemeye gayret ettiysek bugün de savaş sona ersin diye Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün gayretimizle yine bu süreçlere katkı vermeye devam ediyoruz. Her zaman diplomasinin, müzakerenin kazanması için ne gerekiyorsa katkı vermeye devam edeceğimizi, buna hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz. Dolayısıyla ümit ederiz ki bu müzakereler sonuçlansın. Her zaman altını çiziyoruz, Cumhurbaşkanımız da her fırsatta söylüyor, savaşın hiç kimseye faydası yok. Adil bir barış ise herkes için faydalı. Hem bölgemizdeki hem küresel düzeydeki istikrar için, refah için bizim bu savaşın bir an önce bittiğini görmemiz gerekiyor. Bu savaş bitse dahi oluşan tahribatın ortadan kalkması zaman alacaktır. Ne kadar uzarsa yaşadığımız sorunlar da daha fazla derinleşecek ve daha uzun vadeli etkiler yapacaktır. Dolayısıyla bir an önce bu savaşın sona ermesi için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz."

"Algıları değil gerçekleri esas alan bir iletişim her zamankinden daha kıymetli hale geldi"

Bir gazetecinin Türkiye'nin güvenlik ve ekonomik açıdan hangi önlemler aldığını sorması üzerine Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bu yıl beşincisi düzenlenen STRATCOM Zirvesi'nin bugün yaşanılan ortamla daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

Yılmaz, "Çünkü şunu görüyoruz. Yaşanan savaşlar sadece bombalarla, ordularla yapılmıyor aynı zamanda bir iletişim, bir algı savaşı var. Hakikatleri herkes kendince çarpıtma ve çıkarlarına göre kullanma eğilimi içinde. Maalesef yeni teknolojiler, yapay zeka gibi teknolojiler de bu konuda çeşitli imkanlar sunuyor. Dolayısıyla bu ortamda özellikle sağlıklı iletişim, barışa dönük iletişim, hakikati esas alan, algıları değil gerçekleri esas alan bir iletişim her zamankinden daha kıymetli hale gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Zirveyi düzenleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını tebrik eden Yılmaz, "Bu platformda inanıyorum ki dezenformasyona, provokatif iletişim kaynaklarına karşı güçlü bir dayanışma ve işbirliği zemini oluşacaktır. Bu, bir taraftan bölgesel, ikili çabalarla yürürken bir taraftan da kamu, sivil toplum, akademik dünya, medya işbirliğiyle de yürümesi gereken bir süreç. Bu anlamda çok zamanlı ve çok önemli bir toplantı olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.