RTÜK, "STRATCOM Zirvesi 2026"da panel düzenleyecek

RTÜK'ün NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, dijital ekosistemin geleneksel medya düzeninin sınırlarını ortadan kaldırdığı ve ulusal kamuoyunu küresel bir etkileşim alanına dönüştürdüğü belirtildi.

Bu yeni yapının ülkeler arasında yalnızca bilgi akışını değil, aynı zamanda sorumluluk paylaşımını da zorunlu kıldığı vurgulanan açıklamada, "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2026 (Stratcom Summit'26) kapsamında 'Dijital Ekosisteminde Küresel Kamuoyunun Dönüşümü' konulu panelde RTÜK'ün küresel düzenleyici ağlarda oynadığı ileri önleyici ve insan odaklı diplomatik aktif rolü ile uluslararası işbirliklerini konuşacağız" denildi.