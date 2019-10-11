Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı.

- NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korunmasında destekliyor.

- Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı.

- DEAŞ ile mücadelede ilerlememiz Türkiye sayesinde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz.

- (Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir.

- Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir.

- Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz.

- Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık.

- Herkes YPG ile PKK'nın aynı olduğunu biliyor. Harekat uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Harekat terör örgütüne karşı. Terör örgütüne silah verdiniz eğittiniz, bu benim problemim değil. Türkiye müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir, olmayınca bu tehdidi bertaraf etmek üzere harekete geçmiştir. NATO belgelerinde YPG'nin terör örgütü olduğu var. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke bizim ülkemizdir. DEAŞ ortak düşmanımız, PKK ortak düşmanımız değil mi? Kararlıyız, hedefimiz teröristler, sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Bu mücadelemizi DEAŞ'la da PKK/YPG ile de sonuna kadar sürdüreceğiz.

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