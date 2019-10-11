Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Sarayı önünde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul edecek

Stoltenberg'in gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

NATO'dan harekata destek mesajı

Barış Pınarı Harekatı'na ilk destek açıklamalarından biri NATO'dan geldi.

Genel Sekreter Stoltenberg, İstanbul ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirtti. Stoltenberg, "Türkiye, korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin ölçülü olacağına inandığını da söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in harekata ilişkin mesajlarını İstanbul'dan vermesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, AA