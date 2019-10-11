Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü11 Ekim 2019 Cuma 10:31 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 10:41
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Sarayı önünde karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul edecek
Stoltenberg'in gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
NATO'dan harekata destek mesajı
Barış Pınarı Harekatı'na ilk destek açıklamalarından biri NATO'dan geldi.
Genel Sekreter Stoltenberg, İstanbul ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirtti. Stoltenberg, "Türkiye, korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" ifadesini kullandı.
Stoltenberg, Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin ölçülü olacağına inandığını da söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in harekata ilişkin mesajlarını İstanbul'dan vermesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber, AA