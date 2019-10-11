Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Ahmet Topçu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

#BarışPınarıHarekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimiz #AhmetTopçu’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 11, 2019

Kaynak: AA