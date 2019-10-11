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Kılıçdaroğlu'ndan şehit Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı11 Ekim 2019 Cuma 10:03 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 10:12
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Ahmet Topçu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
#BarışPınarıHarekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimiz #AhmetTopçu’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 11, 2019
Kaynak: AA
Etiketler: şehit Ahmet Topçu Kılıçdaroğlu