Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nde yapılan açıklamada, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA