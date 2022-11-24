Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 19:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona gelindi
[Fotograf: AA]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi.
Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personelin gözü kadro düzenlemesinde.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemeye ilişkin, Kabine Toplantısı'nı işaret etti.
Bakan Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi.
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