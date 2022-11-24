Depremin ardından bölgede bulunan Kurum, Cumayeri Kapalı Pazar Alanı'nda ilçedeki muhtarlarla toplantı yaptı ve taleplerini dinleyerek not aldı.

Depremde evi hasar gördüğü için çadırda kalan Ersin Özyurt'u ziyaret eden Kurum, aileye konteyner temini için yetkililere talimat verdi.

Daha sonra depremde ağır hasar alan Ayşe Metin Camisi'nde incelemelerde bulunan Kurum, camiyi yıkacaklarını ve yenisini inşa etmeyi planladıklarını belirterek, vatandaşların ibadetlerini yapabilmesi için inşaat sürecinde prefabrik mescit kuracaklarını söyledi.

Cami çıkışında yanına gelen çocuklara oyuncak veren Kurum, depremde evinde hasar oluştuğu için geceyi çadırda geçirdiğini söyleyen Nermin Eren'in evini ziyaret etti.

Kurum, Cumayeri Belediyesince yapımı devam eden Hilaltepe Millet Bahçesi ve Mesire Alanı ile depremde hasar gören Cumayeri Ortaokulunda da incelemelerde bulundu.

Ören köyünde ağır hasarlı evleri inceleyen ve çadırda kalan vatandaşları ziyaret eden Kurum, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kurum'a AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu eşlik etti.