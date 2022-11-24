Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve Başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim’i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.
Etiketler: Malezya Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
Son Haberler
- 19:06
- 19:07
- 18:58
- 18:36
- 18:31
Sıradaki Haber
Emniyetten zararlı e-posta uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz