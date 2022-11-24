Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1 milyon lira kaynak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Düzce'de yaşanın depremin ardından Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1 milyon lira kaynak aktardı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaraları birlikte sardıklarını kaydetti.
Yanık, "Düzce'de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına toplam 1 milyon lira kaynak aktardık." dedi.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düzce
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