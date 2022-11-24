Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından Düzce depreminde zarar gören haneler için ilk etapta 1 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.

Açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 Milyon TL kaynak aktardık."