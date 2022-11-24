Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Düzce depreminden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 Milyon TL kaynak aktardık" dedi.
Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından Düzce depreminde zarar gören haneler için ilk etapta 1 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.
Açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 Milyon TL kaynak aktardık."
Yaralarımızı birlikte sarıyoruz.— Derya Yanık (@deryayanikashb) November 24, 2022
Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 Milyon TL kaynak aktardık.#BirlikteGüçlüyüz
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem Derya Yanık Düzce
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