AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Barış-Kılıç Harekatı ve Düzce'de yaşanan deprem öncelikli gündemde olacak.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı.
Deprem sonrası çalışmalar değerlendirilecek
MKYK'da öne çıkan gündem maddesinin Pençe Kılıç Harekatı olması bekleniyor.
Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem de MKYK'nın gündeminde olacak. Deprem sonrası ilgili bakanlıkların bölgedeki çalışmaları değerlendirilecek.
Seçim hazırlıkları ve ekonomi adımları da masada olacak
Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarına dair önemli başlıklar da toplantıda konuşulacak.
Seçim hazırlıkları ve ekonomide atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin toplantı sonrası açıklama yapacak.
- 17:42
- 17:31
- 17:26
- 17:36
- 17:18