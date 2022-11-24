Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Öğretmen Hatıra Ormanı'nda kök salan her fidanın, öğretmenlerin yetiştirdiği nesiller gibi köklenip sonsuzluğa uzanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmen Hatıra Ormanı ve Öğretmenler Şehitliği açılış törenine katıldı.

Törende, Oktay ve Özer'in yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve şehit öğretmenlerin aileleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar de yer aldı.

Katılımcılara hitap eden Oktay, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti. Karkamış ve İstiklal Caddesi'ndeki terör örgütü saldırılarında şehit düşen Ayşenur Alkan ve Arzu Özsoy, görevleri sırasında şehit düşen öğretmenler başta olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Öğretmenliğin yalnızca meslek değil kutsal bir vazife olduğunu vurgulayan Oktay, "Öğretmen, eğitim hayatımıza başladığımız ilk günden, hayatımızın son gününe kadar öğrencilerine yeni alemler keşfettiren ve farklı ufuklar açandır. Hayatımıza dokunarak nesiller yetiştiren öğretmenlerimiz, ülkemizin her bir köşesinde fedakarca ifa ettikleri vazifeleriyle sönmeyen birer meşaledir." diye konuştu.

"Öğretmenlerimizden aldığımız ders, daima inanç ve azimle çalışarak asla vazgeçmemektir"

Oktay, çocukların öğretmenlerinden aldıkları bilgiyle yoğrulduğunu ve topluma faydalı bireyler haline geldiğini anlatarak mezun olmakla öğrenciliğin, emekli olunca da öğretmenliğin bitmediğini ve ömür boyu öğretmen-öğrenci ilişkisinin devam ettiğini söyledi.

Sadece kitaptan değil yürekten öğreten, Anadolu irfanı ile Türkiye'yi aydınlatan öğretmenlere minnettar olduklarını vurgulayan Oktay, öğretmenlerin taşıdıkları inanç, vicdan ve cesaret ile müstesna bir değere sahip olduğunu ifade etti. Dünyanın her yerinde öğretmenlik ve öğretmenlerin kıymetli olduğunu dile getiren Oktay şöyle devam etti:

"Ama bizim öğretmenlerimiz yeri gelmiş maarif davasında canını vermiş, yeri gelmiş İstiklal Mücadelesi'ne öncülük etmiştir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Öğretmen Hatıra Ormanı ve bu ormanın en güzide köşesinde yer alan Öğretmenler Şehitliği öğretmenlerimize gönlümüzde ayırdığımız yerin sadece bir sembolü olacaktır. Burada kök salan, yeşeren, büyüyen her bir fidan öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller gibi köklenip sonsuzluğa uzanacaktır. Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren şehit verdiğimiz 191 öğretmenimizin hatırasını daima kalplerimizde yaşatacağız. Ülkemizin neresinde olursa olsun her bir öğretmenimizin görevini huzuru kalp ile yapması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız."

Öğretmenleri hayattan koparan tüm terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğüne işaret eden Oktay, sınır içinde ve dışındaki operasyonlarla şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını bildirdi.

"Hatay'dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamında terörün, teröristin 't'sini bırakmayacağız." diyen Oktay, Türkiye'nin hedeflerinden vazgeçmeyeceğini, terörün tüm unsurlarıyla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

"Öğretmenim, kalemin de nefesin de tükenmesin"

Öğretmenliği baş tacı yapan bir medeniyetin mirasçıları olarak eğitim ve öğretim alanında devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirildiğini belirten Oktay, teknolojik yatırımlarla okulları yüksek standartlara kavuşturduklarını, 343 bin olan derslik sayısını 650 binlere, 500 binlerde olan öğretmen sayısını, 1 milyon 200 binlere çıkardıklarını ifade etti.

Oktay, halihazırda eğitim sisteminde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75'inin AK Parti iktidarları döneminde atandığına dikkati çekerek bu atamalarla öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladıklarını kaydetti.

Oktay, öğretmenlerin hem mesleki ve kişisel gelişimleri hem de mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik kariyer basamakları reformunu yaptıklarını, 2023 bütçesinde eğitim için 649,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını hatırlattı.

Eğitim sistemini her kademesiyle güçlendirmeye devam edeceklerini anlatan Fuat Oktay, öğretmenlere "Cumhuriyetimizin ilk asrına damga vurmuş emektar öğretmenlerimizin gayretlerine bugünün çabalarını ekleyerek tüm maarif teşkilatımızla Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Öğretmenim, kalemin de nefesin de tükenmesin. Yarınların mimarı, toplumun geleceği sensin." sözleriyle hitap etti.

Oktay, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı, görevlerini hakkıyla yerine getirerek ülkesine ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş, tüm emekli öğretmenlere de sağlıklı bir ömür diledi.

"Türkiye, güçlü bir şekilde umutla kutlu yolculuğuna devam edecek"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak görevi başında şehit olan öğretmenleri rahmetle andı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında şehit olan öğretmenler Ayşenur Alkan ve Arzu Özsoy'un ailelerine başsağlığı dileğini ileten Özer, "Türkiye, kararlılığını, birlik ve beraberliğini her an tazeleyerek güçlü şekilde umutla kutlu yolculuğuna devam edecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 19 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen olduğunu hatırlatan Özer, "Nasıl öğretmenlerimiz Cumhuriyet'in birinci yüz yılından bugünlere gelmemize gece gündüz demeden fedakarlıkla katkı vermişlerse Sayın Cumhurbaşkanı'mızın geçen ay açıklamış olduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu için de yine eğitim camiamız kenetlenerek gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirecektir." dedi.

Şehit öğretmenlerin aileleriyle sohbet etti

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açılışı yapılan Öğretmenler Şehitliği'nde yer alan Şehit Öğretmenler Abidesi'nde dua etti, burada her bir şehit öğretmen adına oluşturulmuş anıtlara karanfil bıraktı.

Oktay'ın, TBMM'de Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, PKK'nın sivil katliamlarını anlatırken komisyon üyelerine fotoğraflarını gösterdiği, Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994'te öldürülen öğretmenlerin aileleri de açılışa katıldı. Aileler, Fuat Oktay'la sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra şehitliğin yakınındaki Öğretmen Hatıra Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirildi.