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Soylu'dan harekat merkezinde Kato operasyonu paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato'da 24 saat içinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu Jandarma Harekat Merkezi'nde değerlendirdi.
Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 24 saatte 8 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Harekat Merkezi'nde son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu değerlendirdiklerini belirtti.
Soylu paylaşımında fotoğraflara da yer verdi.
Jandarma Harekat Merkezimizde, devam eden operasyonlarda Şırnak’ta, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu değerlendiriyoruz pic.twitter.com/1aSHCrJYwj— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) September 24, 2020
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