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Kato'da 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede 24 saatte ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8 oldu.
Terörle mücadele kapsamında devam eden Yıldırım Operasyonları ile terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruluyor.
Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Dünden bu yana 8 terörist ölü ele geçti
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede 24 saat içinde ölü olarak ele geçirilen terörist sayısının 8 olduğu belirtildi.
Etiketler: Yıldırım-1 Terörle Mücadele son dakika kato İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:19
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