Beyaz Kıta’nın şifrelerini çözmek üzere yola koyulan, bilimsel araştırmalar için 15 bin kilometre uzakta zorlu doğa şartlarıyla boğuşan Türk Bilim insanlarının Antarktika'da tarihe tanıklık ettiği yolculuk kameralarla ölümsüzleştirildi.

"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin ilk gösterimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Galaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

Bilim insanlarıyla gurur duyduğunu belirten Erdoğan, "Takdire şayan işler yaptılar. Dünya çapında gurur duymamıza vesile oldular." dedi.

"15 farklı projeyi hayata geçirdiler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dördüncü seferde 24 bilim insanının kıtaya gittiğini ifade ederek, "15 farklı projeyi hayata geçirdiler. Harita Genel Müdürlüğünden, askerlerimiz oradaydı. Deniz dibi haritalamaları yaptılar. Küresel konumlama sistemlemeleriyle ilgili 3 tane altyapıyı oraya koyduk." diye konuştu.

Beyaz Kıta serüveni TRT'de

Türk bilim insanlarının 'Beyaz Kıta'daki serüveni Türkiye'nin ekranı TRT’de izleyiciyle buluşacak.

"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli, bugün saat 22.00'de TRT Belgesel'de, 27 Eylül Pazar günü ise 17.45'te TRT 1'de yayınlanacak.