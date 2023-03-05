Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Lig Beyaz Grup 23'üncü hafta karşılaşmasında, Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk etti.

Saha dışında ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Zaman zaman tansiyon yükseldi.

Isınma için sahaya çıkan 2 takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı. Gerilim polisin müdahalesiyle son buldu.

"İlgili kamu görevlileri açığa alınmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tribünde açılan pankartlara tepki gösterdi.

Soylu paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır."