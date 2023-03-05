TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maç öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Amed Sportif Faaliyetler takım otobüsünün stada geldiği güzergahta bazı taraftarlar toplanınca, gerginlik yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

Stada gelen ve zemini kontrol için sahaya çıkan Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcuları ile Bursasporlu futbolcular arasında tartışma çıktı. Güvenlik güçleri ve yetkililer, tarafları sakinleştirdi.

Karşılaşmayı yaklaşlık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer almadı.

Çevik kuvvet müdahele etti

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı.

Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Maç sonu da gerginlik

Maçın ilk düdüğü çaldıktan sonra tribünden atılan maddeler nedeniyle karşılaşma zaman zaman durdu.

Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, Çağatay Yılmaz'ın 28. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. 81. dakikada ise yine Bursasporlu Enver Cenk Şahin fileleri havalandırarak farkı 2'ye yükseltti.

Amed Sportif Faaliyetler, Mehmet Gürkan Özkan'ın 89. dakikadaki golüyle farkı 1'e düşürse de maçtan Bursaspor 2-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Bu sonucun ardından haftaya lider giren Amed Sportif Faaliyetler, zirvedeki yerini Çorum Futbol Kulübü’ne bırakarak 41 puanda kalırken; Bursaspor puanını 25’e yükselterek rahat bir nefes aldı.

Karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında yine gerginlik oldu. Takımların soyunma odasına gittiği sırada saha atlayan bir kişi ile Amed Sportif Faaliyetler'den iki futbolcu arasında arbede yaşandı.

Soyunma odası koridorlarında da Amed Sportif Faaliyetler'den bazı futbolcular ile özel güvenlik görevlileri arasında itişmeler oldu. Polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Çağrıcan Pazarcıklı, Akın Karabacak

Bursaspor: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Bilal Güney, Enver Cenk Şahin, Özer Hurmacı (Dk. 39 Emre Tepegöz), Çağatay Yılmaz, Hasan Sabri Karaca (Dk. 74 Berat Altındiş)

Amed Sportif Faaliyetler: Cantuğ Temel, Hüseyin Güngör, Oğuzhan Çetinkaya (Dk. 46 Anıl Şahin), Muhammet Yöndem, Eyüpcan Delibalta, Kerem Çağatay (Dk. 82 Abdussamed Karnuçu), Mehmet Alaeddinoğlu, Mansur Çalar (Dk. 61 Çekdar Orhan), Serdar Eylik (Dk. 46 Ömer Bozan), Okan Deniz, Yasin Abdioğlu (Dk. 46 Mehmet Gürkan Öztürk)

Goller: Dk. 28 Çağatay Yılmaz, Dk. 81 Enver Cenk Şahin (Bursaspor), Dk. 89 Mehmet Gürkan Öztürk (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 28 Bilal Güney, Dk. 45+4 Özer Hurmacı, Dk. 48 Emre Tepegöz, Dk. 69 Kubilay Sönmez (Bursaspor) – Dk. 11 Mansur Çalar, Dk. 33 Eyüpcan Delibalta, Dk. 90+6 Mehmet Gürkan Öztürk (Amed Sportif Faaliyetler)