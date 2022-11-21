Soylu ve Özer, Karkamış ilçesindeki temaslarının ardından Nizip ilçesine bağlı Fevkani Mahallesi'ndeki 1 No'lu taziye evine gelerek, terör saldırısında yaşamını yitiren Alkan'ın babası Mustafa Alkan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakanlar Soylu ve Özer'e, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer ilgililer eşlik etti.

[Fotoğraf: İHA]