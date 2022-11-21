PKK iltisaklı unsurlar tarafından Türkiye Stokholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması tepkiyle karşılandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, eyleminin kınandığı ve olayın soruşturulması talebi Bakanlığa çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisine iletildi.

Bu kapsamda, kabul edilemez bu eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli tedbirlerin alınması ve Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler vurgulandı.