Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtılması nedeniyle, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınandı.
PKK iltisaklı unsurlar tarafından Türkiye Stokholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması tepkiyle karşılandı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, eyleminin kınandığı ve olayın soruşturulması talebi Bakanlığa çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisine iletildi.
Bu kapsamda, kabul edilemez bu eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli tedbirlerin alınması ve Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler vurgulandı.
Etiketler: İsveç Dışişleri Bakanlığı
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