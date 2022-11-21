Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi.

Roketler İlçe merkezinde aralarında bir okulunda bulunduğu yerleşim merkezine düştü.

Yerleşim merkezine 5 roket isabet etti. 3 okul 2 ev hasar gördü. Bir tanker alev aldı. Biri öğretmen biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Enkaz altında kalanlara yardıma giden sağlık çalışanları da roketlerin hedefi oldu.

2'si ağır 19 kişi yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda yaralananlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca, 2'si ağır 19 kişinin yaralandığını, tedavisi tamamlanan 12 kişinin taburcu olduğunu, 7 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bilgisini verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE Timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."