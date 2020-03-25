İçişleri Bakanı Süyelman Soylu, koronavirüs ile mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Soylu, "65 yaş üzeri vatandaşlarımıza hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları'na sabah 09.00 itibarıyla gelen talep sayısı 239 bin 984. Bunların 239 bin 407'sine ulaşıldı" dedi.

Bakan Soylu, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarla ilgili soruşturmalarla ilgi de rakam verdi.

Yüzde 65'i terör örgütleri ile bağlantılı

Bakan Soylu, son bir haftada sosyal medyada provakatif paylaşım yapan bin 748 hesap tespit edildiğini ifade etti. Soylu, bunların yüzde 65'i terör örgütleri ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Soylu, provakatif paylaşım yapan 410 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Herkes kendi olağanüstü sürecini ilan etsin

Bakan Soylu olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

Elimizde sokağa çıkma yasağından önce alınabilecek tedbirler var. Herkes kendi olağanüstü sürecini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya gerek olmayacak. Süreç hızlı yayılır başka bir noktaya giderse farklı tedbirler almak gündemdedir.

Bin 542 idari, 207 adli yaptırım uygulandı

Bakan Soylu, "Yapılan denetimlerde genelgeye uymayan 211 bin 326 iş yeri kapatıldı. Bin 542 iş yerine idari, 207 iş yerine adli yaptırım uygulandı" dedi.

Fahiş fiyatlara sıkı takip

Bakan Soylu fahiş fiyatlarla ilgili süreci de yakından takip ettiklerini belirtip şu açıklamaları yaptı:

Şu ana kadar 60 maske üreticisi Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yaptı. Sözleşme yapmayan olursa el koyma dahil süreci işletiriz.

66 üründe tespit ettiğimiz fahiş fiyat ile ilgili hem Ticaret Bakanlığı’na hem de Savcılıklara suç duyurusunda bulunduk.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Son bir haftada sosyal medyada provakatif paylaşım yapan bin 748 hesap tespit ettik. Bunların yüzde 65'i terör örgütlerine müzahir. Provakatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı” dedi.

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