Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca ve Selçuk ortak açıklama yapacak
[Fotoğraf: AA ]
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla toplanacak. Toplantı sonrası iki bakan ortak açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13.30'da toplanacak.
Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.
Koca ve Selçuk'un toplantı sonrası, saat 19.15'de ortak açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: kronavirüs koronavirüs bilim kurulu bilim kuruluSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 09:31
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