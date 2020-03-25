Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkındaki sorularını yanıtladı.

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi getirdik. pic.twitter.com/6QsWpAZ2zO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2020

Dışişleri Bakanlığı olarak yurt dışındaki Türk vatandaşlarına en iyi şekilde hizmeti vermek için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu, uçuşların durdurulduğu ülkelerden dönmek isteyen vatandaşlar olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "17 Mart'ta 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 897 vatandaşımızı getirdik ve bu vatandaşlarımız İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınmıştı" diye konuştu.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin okullarının ve yurtlarının kapatılmasından dolayı Türkiye'ye dönmek istediklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

2 bin 721 öğrenci yurda getirildi

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in başkanlığında İçişleri Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türk Havayolları ile birlikte bir çalışma yürüttük. Dün akşam itibarıyla 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Daha önce arz ettiğimiz ülkelerin yanı sıra Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'a da giderek öğrencilerimizi aldı. Aynı şekilde KKTC'den gelmek isteyen öğrencilerimiz de ülkemize getirildi. Öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alınmış oldu. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara öğrencilerimiz yerleştirildi."

32 Türk hayatını kaybetti, cenazeleri getiriliyor

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında 32 Türk vatandaşının koronavirüsten hayatını kaybettiğini ifade etti. Çavuşoğlu yaşamını yitiren Türklerin cenazelerinin Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi. 17 ülkeye gönderdik. İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler.https://t.co/5LvHrYYHIX pic.twitter.com/dz1cGJp2mH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2020

69 ülkeden tıbbı malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik.

(Tıbbi cihaz desteği) Uluslararası toplumun her zamankinden daha fazla işbirliği içinde olması gerekiyor.

İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm bizden maske talep ettiler.

Devlet olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz, paniğe gerek yok, bu süreci birlikte atlatacağız.

Ayrıntılar geliyor...