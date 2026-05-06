Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.05.2026 11:40

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi" raporunda, dijital platformlarda şiddeti normalleştiren içeriklerin iç güvenlik açısından oluşturduğu risklere dikkat çekildi.

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından "Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi" başlıklı rapor hazırlandı.

Raporda, sosyal medyanın çocukların sosyalleşme araçlarından biri haline geldiği belirtilerek, dijital ortamların kontrolsüz kullanımının çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği kaydedildi.

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasının, çocukların yüz yüze iletişim becerilerinde zayıflama, dikkat dağınıklığı ve sosyal izolasyon gibi sonuçlar doğurabildiği ifade edildi. Raporda, dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme, mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı, çocuklar açısından öne çıkan riskler olarak sıralandı.

Özellikle son dönemde bazı dijital alt kültürlerin şiddeti meşrulaştıran içerikler üretmesine dikkat çekilen raporda, bu durumun çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu ve iç güvenlik açısından da risk teşkil edebileceği vurgulandı.

"Politikalar bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı"

Raporda, Türkiye'de çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çerçevenin 5651 sayılı Kanun ile belirlendiği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) sunulan Güvenli İnternet Hizmeti'nin koruyucu bir mekanizma olarak uygulandığı hatırlatıldı.

Öte yandan raporda, çocukların korunmasına yönelik politikaların yalnızca yasaklayıcı tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiği belirtildi.

Söz konusu politikaların eğitim, ebeveyn denetimi, platform sorumluluğu ve hukuki düzenlemeleri birlikte içeren bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının daha etkili olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı BTK
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: Çalışan her annemiz bu düzenlemeden istifade edebilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Batı illerine gönderilen kurbanlıklar Erzurum'da sıkı kontrolden geçiriliyor
12:54
MHP kongre sürecine Samsun'dan başlıyor
12:49
Küresel enflasyonda petrol baskısı
12:41
Brent petrolün varili 103 dolar seviyesine geriledi
12:39
"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 390 bin lira ceza kesildi
12:38
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da yapılacak
Erzurumlu çiftçi eşine duyduğu özlemi sanata dönüştürdü
Erzurumlu çiftçi eşine duyduğu özlemi sanata dönüştürdü
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ