Sosyal medyada Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin tutuklandığını duyurdu:

"Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."

"Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur"

Soruşturma titizlikle sürdürüldüğünü açıklayan Bakan Tunç, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecekti" dedi.