Haber Giriş: Kaynak: AA
Sosyal medyada 'Covid-19 provokasyonu' yapan 510 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sosyal medyada 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 10 bin 111 hesabın incelendiği bildirildi.
İnceleme sonucunda bin 105 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahıslardan, 510'u yakalandı.
Etiketler: son dakika koronavirüs sosyal medya covid-19 pandemi salgın provokasyonSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 19:14
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